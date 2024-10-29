اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 10:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 5 أشخاص فى إطلاق نار جنوب غربى باكستان

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 10:04 ص
مصرع 5 أشخاص فى إطلاق نار جنوب غربى باكستان الشرطة الباكستانية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات الباكستانية أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في مقاطعة "بنجغور" بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.

ونقلت قناة "سما تي في" الباكستانية اليوم الثلاثاء عن السلطات قولها ان مجموعة من المسلحين شنوا هجوما على سد قيد الإنشاء في المنطقة مما أسفر عن سقوط قتلى، ثم لاذوا بالفرار بعد ذلك، مشيرة إلى أن القوات الباكستانية قامت بتطويق المنطقة والبحث عن منفذي الهجوم.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021 .. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في المقاطعات الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".







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