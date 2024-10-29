محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة بالزيتون اليوم

كتب كريم صبحى

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة، حيث اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، وتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتسببين في مقتل طالب جامعى، بعد تعرضه لجرح طعني في مشاجرة بمنطقة الزيتون.

وتبين وقوع مشاجرة بين كل من طرف أول (المتوفى ونجلى خالته)، طرف ثان (عاطل – اثنين من أصدقائه)، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثانى، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة، ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.