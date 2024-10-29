اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 10:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فرنسا واليمن يبحثان آخر التطورات فى المنطقة

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 08:00 ص
فرنسا واليمن يبحثان آخر التطورات فى المنطقة فرنسا
أ ش أ

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بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، الإثنين، مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاثرين كرم كمون، آخر التطورات في اليمن وعرقلة مليشيات الحوثي المستمرة لجهود السلام.


وذكرت قناة (اليمن) الفضائية، أن اللقاء تناول التطورات في المنطقة وانعكاساتها على الوضع في اليمن، كما أدان الممارسات الحوثية التعسفية بحق موظفي الإغاثة والمنظمات الإنسانية العاملة في البلاد.


وأشاد طارق صالح، بمواقف فرنسا في الملف اليمني.. لافتًا إلى أهمية تضافر المواقف الدولية الداعمة للشرعية على مختلف المستويات لمواجهة الخطر الحوثي الذي يهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة البحرية.


من جانبها، أكدت السفيرة الفرنسية موقف بلادها الثابت في دعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية.. مجددة حرص باريس على إيجاد سلام شامل وعادل برعاية الأمم المتحدة يشارك فيه كافة اليمنيين.







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