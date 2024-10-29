تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة وإخفاء 15مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة

كتب: أمنية الموجى

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بتجارة العملة، استخدم طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته التي بلغت نحو 15 مليون جنيه خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات.

وتبين أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو 15 مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.

وتبين قيام المتهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).



وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - ماكينة عد نقود - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.