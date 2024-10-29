اليوم السابع
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بلجيكا تحث إسرائيل على السماح للأونروا بمواصلة عملها الحيوى بقطاع غزة

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 12:53 ص
بلجيكا تحث إسرائيل على السماح للأونروا بمواصلة عملها الحيوى بقطاع غزة حجة لحبيب
أحمد علوى

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قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، نحث إسرائيل على السماح للأونروا بمواصلة عملها الحيوي بموجب تفويض الأمم المتحدة.

وأضافت لحبيب، ان الأونروا تقدم خدمات منقذة للحياة في غزة والضفة الغربية وهي ضرورية لاستقرار المنطقة.

أقر الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، بالأغلبية تشريعين يحظران وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، من العمل في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وبحسب الإذاعة العبرية، فإنه تم تمرير التشريعين بأغلبية 92 صوتاً مقابل 10، بدعم من أحزاب المعارضة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قال الاثنين، إن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها تشعر بقلق عميق إزاء التشريع الإسرائيلي الذي قد يحظر عمل وكالة "الأونروا" في قطاع غزة، مشيراً إلى أنها تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في توصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.







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