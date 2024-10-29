اليوم السابع
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المحكمة تغرم كوافيرة الإسماعيلية 200 جنيه فى اتهامها بتشويه عروس ليلة زفافها

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 12:11 ص
المحكمة تغرم كوافيرة الإسماعيلية 200 جنيه فى اتهامها بتشويه عروس ليلة زفافها عروس الإسماعيلية المتضررة
الإسماعيلية -صبرى غانم

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أصدرت محكمة جنح القنطرة غرب، بمحافظة الإسماعيلية، حكما على صاحبة صالون تجميل بمركز ومدينة القنطرة شرق بغرامة مالية قدرها 200 جنيه في اتهامها بتشويه عروس ليلة زفافها.

وكانت إحدى الفتيات مقيمة في قرية الابطال دائرة مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية قد اتهمت كوافيرة صاحبة صالون تجميل فى التسبب فى إصابتها بحروق بفروة الرأس فى ليلة زفافها، وحررت محضرا بالواقعة فى مركز شرطة القنطرة شرق.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الكوافيرة، واستمعت جهات التحقيق لأقوال الكوافيرة وعقب التحقيقات قررت إخلاء سبيلها بضمان مالي 3 آلاف جنيه.

وتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، وعقب مثولها أمام محكمة جنح القنطرة غرب أصدرت قرارها المتقدم.







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