اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 10:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية "ترامى" إلى 125 قتيلا

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 09:18 ص
الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية "ترامى" إلى 125 قتيلا عاصفة - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية "ترامي" التي ضربت الجزء الشمالي الشرقي من جزيرة "لوزون" مؤخرا إلى 125 قتيلا و115 مصابا.

وأضاف المجلس حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه لا يزال هناك 28 شخصا في عداد المفقودين بسبب العاصفة المعروفة محليا باسم "كريستين" والتي تسببت حتى الآن في تشريد أكثر من 935 ألف شخص وتدمير الآلاف من المنازل والمحاصيل الزراعية بالإضافة إلى البنية التحتية.

وكان الرئيس الفلبيني "فرديناند ماركوس الابن" قد تعهد بتقديم المساعدات اللازمة لسكان مقاطعة "كامارينس سور" الواقعة في منطقة "بيكول" الأكثر تضررا من العاصفة، مؤكدا أنه سيتم مواصلة تقديم الدعم اللازم للمتضررين سواء عبر الجو أو البر أو البحر.

وتضرب نحو 20 عاصفة وإعصار كبير الفلبين أو المياه المحيطة بها كل عام، مما يتسبب في تدمير المنازل والبنية التحتية ومقتل العشرات من المواطنين.







الفلبين

العاصفة ترامى

جزيرة لوزون

عاصفة الفلبين




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