اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 10:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السفير الروسى لدى الهند: تحسين العلاقات بين الهند والصين أمر مهم بالنسبة لروسيا

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 07:00 ص
السفير الروسى لدى الهند: تحسين العلاقات بين الهند والصين أمر مهم بالنسبة لروسيا روسيا
أ ش أ

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أكد السفير الروسي لدى الهند دينيس أليبوف  أنه من المهم بالنسبة لروسيا أن تحافظ كل من الهند والصين على علاقات جيدة ومستقرة.


وقال أليبوف، في مؤتمر صحفي في نيو دلهي حول نتائج قمة مجموعة البريكس في قازان الروسية: "إننا نرحب ونسعد بالاجتماع الأول بين زعيمي الهند والصين منذ خمس سنوات في قازان،لطالما كان أمرًا مُهمًا بالنسبة لروسيا أن تحافظ الهند والصين على علاقات إيجايبة ومستقرة"، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء / تاس / الروسية.


وأضاف أن روسيا دائمًا ما تؤيد إقامة علاقات تستند إلى الثقة المتبادلة بين البلدين،ويُذكر أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينج عقدا أول اجتماع لهما منذ 2019 على هامش قمة البريكس حيث بحثا سُبل حل القضايا العالقة في ضوء الأزمة الحدودية القائمة بين البلدين.







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