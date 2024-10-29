الخارجية الأمريكية: حظر "الأونروا" يخاطر بكارثة لأكثر من 3 ملايين فلسطينى

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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين والذي يجبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) على وقف جميع عملياتها في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة تايمز أوف إسرائيل: "إن تنفيذ التشريع يخاطر بكارثة لأكثر من 3 ملايين فلسطيني يعتمدون على الأونروا في الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم الابتدائي والثانوي".

كما تعتمد الاستجابة الإنسانية في غزة على مرافق الأونروا وخبراتها للعمل حيث تظل الوكالة لا غنى عنها لهذه العمليات ولا يوجد كيان يمكنه أن يحل محلها، وخاصة خلال هذه الأزمة.

وأضاف :" نحث حكومة إسرائيل على التوقف والتفكير بشكل أكبر في تنفيذ هذا التشريع لضمان قدرة الأونروا على تنفيذ مهمتها بشكل فعال وتسهيل المساعدات الإنسانية".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "لطالما كانت الأونروا منظمة بحاجة إلى الإصلاح. وندعم الخطوات الرامية إلى تعزيز نزاهة وحياد الأونروا، بما في ذلك الرد على مزاعم الارتباط بالإرهاب".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد "حظر"، أمس، أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل.

وأقر قانونا لقطع العلاقات مع الأونروا وتصنيفها كـ "منظمة إرهابية"، ويحظر القانون، العلاقات بين المسؤولين الإسرائيليين والوكالة ويجرد موظفيها من حصاناتهم القانونية.