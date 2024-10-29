اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 10:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة أكثر من 150 شخصا إثر اندلاع حريق في احتفال ديني جنوبي الهند

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 09:29 ص
إصابة أكثر من 150 شخصا إثر اندلاع حريق في احتفال ديني جنوبي الهند حريق - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء، بإصابة أكثر من 150 شخصا إثر وقوع حريق أثناء إقامة احتفال ديني بأحد المعابد في ولاية "كيرالا" جنوبي البلاد.

وأوضحت الشرطة - حسبما ذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية في نشرتها باللغة الإنجليزية - أنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن حريقا شب في مخزن صغير للألعاب النارية يقع بالقرب من المعبد الكائن في بلدة "كاساراجود"، ما أدى إلى إصابة 154 شخصا.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مضيفة أن ثمانية من المصابين في حالة خطرة.







الهند

حريق

كاساراجود

الشرطة الهندية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة