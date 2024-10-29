إصابة أكثر من 150 شخصا إثر اندلاع حريق في احتفال ديني جنوبي الهند

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أفادت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء، بإصابة أكثر من 150 شخصا إثر وقوع حريق أثناء إقامة احتفال ديني بأحد المعابد في ولاية "كيرالا" جنوبي البلاد.

وأوضحت الشرطة - حسبما ذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية في نشرتها باللغة الإنجليزية - أنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن حريقا شب في مخزن صغير للألعاب النارية يقع بالقرب من المعبد الكائن في بلدة "كاساراجود"، ما أدى إلى إصابة 154 شخصا.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مضيفة أن ثمانية من المصابين في حالة خطرة.