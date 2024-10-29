اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 10:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوكرانيا : تضرر خطوط أنابيب الغاز والكهرباء جراء قصف روسي لنيكوبول

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 04:00 ص
أوكرانيا : تضرر خطوط أنابيب الغاز والكهرباء جراء قصف روسي لنيكوبول الوضع فى أوكرانيا
أ ش أ

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ذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية سيرهي ليساك أن القوات الروسية شنت خمسة عشر هجومًا على منطقة نيكوبول، ما أدى إلى تدمير خطوط الغاز والكهرباء.


ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن ليساك قوله :" تعرضت منطقة نيكوبول لحوالي خمسة عشر هجومًا على مدار اليوم ، استهدف الروس نيكوبول نفسها، بالإضافة إلى مجتمعات بوكروفسك وميريفكا ومارحانيتس، باستخدام طائرات بدون طيار انتحارية في المقام الأول ، كما ضربت عدة جولات من المدفعية المنطقة".


وأسفرت الهجمات عن أضرار في البنية التحتية، ومبنى سكني واحد، وأربعة منازل خاصة، وخمسة منشآت زراعية، وخطوط أنابيب الغاز، وخطوط الكهرباء.


وكما ورد سابقًا، أصيب طفلان في هجمات سابقة على منطقة نيكوبول.







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