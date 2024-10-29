أخبار 24 ساعة.. "الزراعة" تنفى قطع أى أشجار نادرة بحديقة الأورمان

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

"الزراعة" تنفى تنفيذ أى عمليات قطع للأشجار النادرة بحديقة الأورمان

وزير الخارجية والهجرة يستقبل وفدا من الغرفة التجارية العربية البرازيلية

وزير المالية: مصر تتطلع لمشاورات إيجابية وبناءة خلال زيارة بعثة صندوق النقد

وزيرة التنمية المحلية: حملة توعية بقانون التصالح مع الشركة المتحدة 1 نوفمبر

وزير الزراعة: التوسع فى مشروع البتلو وإجمالى التمويل بلغ 8.9 مليار جنيه

وزير الأوقاف خلال استقباله سفير بروناى: نرعى أبناء السلطنة الدارسين بالأزهر

وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات أكتوبر 2024

وزير الأوقاف يستقبل سفير المملكة المغربية بالقاهرة ويتسلم رسالة من نظيره المغربي