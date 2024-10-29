اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 01:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار 24 ساعة.. "الزراعة" تنفى قطع أى أشجار نادرة بحديقة الأورمان

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. "الزراعة" تنفى قطع أى أشجار نادرة بحديقة الأورمان حديقة الأورمان
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزاره الزراعه

قطع الاشجار

وزير الخارجيه

وزير الماليه

التنميه المحليه

قانون التصالح

سفير بروناى

مقررات اكتوبر

وزير التموين




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة