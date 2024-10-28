نتنياهو: صفينا المسؤولين عن مهاجمتنا في 7 أكتوبر ودمرنا بنى تحتية لحماس

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إننا صفينا المسؤولين عن مهاجمتنا في 7 أكتوبر، ودمرنا البنى التحتية لحركة حماس.

وأضاف نتنياهو أننا ضربنا المنظومات الدفاعية الإيرانية والصواريخ التي توجهها إيران باتجاه إسرائيل، وهاجمنا إيران بشكل واسع وأذرعها في المنطقة فقدت قدرات كبيرة في الدفاع عنها.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

