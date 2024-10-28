اليوم السابع
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مقتل قائد سرية بكتيبة إسرائيلية متأثرا بإصابته في معارك غزة

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 11:00 م
مقتل قائد سرية بكتيبة إسرائيلية متأثرا بإصابته في معارك غزة قتلى جيش الاحتلال - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل قائد سرية في الكتيبة 52، متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو 10 أيام في معارك شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان صدر عنه الإثنين، إن الرائد غي يعقوب نزري 25 عاماً من عتاليت، قائد سرية في الكتيبة 52 تشكيل آثار حديدية (401) قتل متأثرا بجراحه بعد إصابته بجراح خطيرة بتاريخ 24/10/19 في معركة شمال قطاع غزة.

والأحد الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي احتياط خلال معارك في جنوب لبنان، فيما قتل جندي آخر متأثراً بجراح أصيب بها في قطاع غزة.

 







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