اليوم السابع
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مطاردة شخص هرب من الشرطة لسيره بدراجة بخارية بدون لوحات

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 11:00 ص
مطاردة شخص هرب من الشرطة لسيره بدراجة بخارية بدون لوحات قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

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 كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله هروب قائد دراجة نارية مخالفة بالإسكندرية حال استيقافه من قبل رجال الشرطة.

بالفحص تبين أنه حال تواجد قوة أمنية بدائرة قسم شرطة العطارين تلاحظ لها قيام قائد دراجة نارية بالسير بدون لوحات معدنية ، وحال محاولة إستيقافه قام بالفرار، وبتكثيف الجهود أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها (عاطل- مقيم بمحافظة الإسكندرية) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لقيادته الدراجة بدون لوحات معدنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدها.







هرب من الشرطة

القبض على هارب

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هروب قائد دراجة نارية




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