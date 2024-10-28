مصرع طفل صدمته سيارة أمام مدرسة بإحدى قرى بلبيس فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقي طفل مصرعه؛ إثر تعرضه لحادث حيث صدمته سيارة نصف نقل أثناء خروجه من مدرسته بناحية الشادر بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول "محمود أ" 9 أعوام، مقيم بمركز بلبيس، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين حدوث إصابة الطفل التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث صدمته سيارة نصف نقل أثناء خروجه من مدرسته الابتدائية بناحية الشادر بمركز بلبيس، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.