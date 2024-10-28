اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 12:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمى فى الجيزة

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 06:19 م
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمى فى الجيزة اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين بسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الاقليمى فى الجيزة ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.


وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الاقليمى فى الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 7 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.







انقلاب سيارة

اخبار الحوادث

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة