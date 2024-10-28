مصرع شخص وإصابة 7 آخرين إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمى فى الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين بسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الاقليمى فى الجيزة ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.



وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الاقليمى فى الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 7 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.