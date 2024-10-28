مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في تصادم دراجتين بخاريتين بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

شهد مدخل مدينة طيبة الجديدة شمال محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 2 آخرين، وتم نقل جثمان المتوفى للمشرحة والمصابين لمستشفي الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمحافظة الأقصر، إخطارا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق مدخل مدينة طيبة، وانتقلت لموقع الحادث سيارات الإسعاف وتبين مصرع شاب في العقد الثاني من العمر وإصابة 2 آخرين، وتم نقل جثمان المتوفى للمشرحة والمصابين لمستشفي الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.