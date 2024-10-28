محمد النشار خلال قمة الإبداع الإعلامي: هناك اهتمام كبير بمزج الإعلام واللغة

بيشوى رمزى

شدد الدكتور محمد النشار، عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية والعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة إلى أهمية المزج بين اللغة والإعلام، مشيرًا إلى وجود اهتمام كبير من الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية سواء بالعملية التعليمية بصفة عامة، أو الموضوعات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح النشار خلال كلمته في جلسة نقاشية بقمة الابداع الإعلامي للشباب العربي والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الأكاديمية تستعين بتطبيق يتيح للطلاب استرجاع المواد الدراسية، والتلخيص، والشرح، وإمكانية التفاعل وطرح الاستفسارات على أستاذ المادة من خلالها.

وشدد على أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، مع تدقيق الإعلامي في المحتوى المتداول، لافتًا إلى أنّ التقنيات الحديثة تقتصر الوقت والجهد.



