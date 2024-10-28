كبير مذيعي التلفزيون المصري يشيد بالتعاون مع الشركة المتحدة خلال قمة الإبداع الإعلامي

بيشوى رمزى

أشاد كبير المذيعين بالتليفزيون المصري خالد سعد بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتليفزيون المصري، موضحا أن هناك تعاونا كبيرا في الأخبار والمحتوى الإعلامي المهني والدقيق والموثوق، وعلى الأصعدة كافة.

وأضاف، في كلمته على هامش جلسة نقاشية بقمة الابداع العلمي للشباب العربي التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انه لا يمكن لاي وسيلة إعلامية ان تلغي الأخرى موضحا ان نشرة الاخبار مثلا في التلفزيون المصري تحظى بمشاهدة كبيرة لما تحظى به من مصداقية