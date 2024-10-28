عميد إعلام الأكاديمية العربية بالإسكندرية: فترة كورونا كانت فرصة لتعزيز التكنولوجيا

كتب ـ بيشوى رمزى

قالت الدكتورة عبير رفقي، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في الاسكندرية، ان فترة وباء كورونا كانت تمثل فرصة لمعرفة العديد من الادوات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأضافت خلال جلسة نقاشية بقمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا اليوم الاثنين، أن العمل ارتكز على توعية الطلاب بخطورة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل مطلق، نظرا لإمكانية الوقوع في أخطاء.

وشددت على أهمية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الكتابة والتحليل بدلاً من مجرد البحث عن البيانات.