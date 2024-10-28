ضرب رجلا بشكل صادم.. تعليق عضوية نائب فى حزب العمال البريطانى.. فيديو

كتبت : رباب فتحى

أعلن حزب العمال الحاكم فى بريطانيا تعليق عضوية أحد النواب فى الحزب بعدما ظهر في مقطع مصور وهو يلكم أحد المارة مساء يوم الجمعة، ووصف السير كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا اليوم الاثنين اللقطات بأنها "صادمة" - لكنه رفض أن يقول ما إذا كان يجب عليه الاستقالة.

وفى مقطع فيديو من عطلة نهاية الأسبوع، شوهد مايك أميسبرى، عضو البرلمان عن رونكورن وهيلزبى، وهو يلكم رجلاً سقط على الأرض، قبل أن يضربه مرارًا وتكرارًا.

وأظهر مقطع آخر أميسبرى وهو يقول لشخص خارج إطار الكاميرا "لن تهدد النائب مرة أخرى أبدا".

وقال متحدث باسم حزب العمال إن الشرطة سوف تستجوب أميسبرى فى هذه الواقعة. وأضاف المتحدث "نظرا لاستمرار هذه التحقيقات حتى الآن، فقد قرر حزب العمال تعليق عضوية أميسبرى إداريا على ذمة التحقيق".