ضبط مخدرات بقيمة 6.5 مليون جنيه في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة.. تقدر قيمتها المالية بقرابة 6,5 مليون جنيه وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (المنوفية ، مطروح) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بتلك المحافظات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حيث تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة قويسنا.. وبحوزته (60 كيلو جرام لمخدر الحشيش).و ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الضبعة.. وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 800 قرص مخدر لعقار الترامادول). هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (6,5 مليون جنيه).