ضبط شقيقين وراء قتل صاحب محل بإطلاق النار عليه في العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على شقيقين متهمين بقتل صاحب محل بمنطقة العمرانية، بسبب خلاف بينهم، حيث أطلق أحدهما النار عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم أيمن سكوري رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، أن شقيقين تم التوصل لهويتهما وراء إطلاق النار على صاحب محل، نتيجة خلافات بينهم، وفرا هاربين بواسطة سيارة ملاكي.



تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

