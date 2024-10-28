ضبط سائق بمنظومة نقل ذكي خاصة سرق مجوهرات ودولارات

كتب: محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى، لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة خزينة حديدية تحوى "مبالغ مالية مختلفة العملات - مجموعة من المشغولات الذهبية والمتعلقات")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لإعتياده توصيل أحد الأشخاص لإحدى الشقق السكنية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وعثر على نسخة من المفاتيح الخاصة بالشقة بداخل السيارة خاصته فقام بعمل نسخة منها وقام بالتسلل للشقة وسرقة الخزينة وبداخلها كافة المسروقات.

ونجحت الجهود في ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة 14 هاتف محمولة من داخل أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة عين شمس بأسلوب "المغافلة"، و تم بإرشادهم ضبط عدد 5 هواتف محمولة من متحصلات الواقعة، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميليهما "سيئا النية بمدينة فاقوس بالشرقية"، تم ضبطهما، وبحوزتهما (9 هواتف محمول) متحصلات واقعة السرقة.

واسفرت الجهود عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" وبمواجهته إعترف بإرتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية ( عاطل – مقيم بدائرة القسم ) تم ضبطه.

وتمكنت الجهود من ضبط (عامل تقديم طلبات بمطعم - كائن بدائرة قسم شرطة القطامية) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل المطعم محل عمله، وبمواجهته إعترف بعلمه بتواجد مبالغ مالية بصفة دائمة بالمطعم وقيام المديرين بترك مفتاح الخزينة داخل درج المكتب فقام بإرتكاب الواقعة وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه.

واسفرت الجهود عن ضبط (ميكانيكى، عاطل "له معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 3 وقائع سرقة وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.

ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة جرار زراعى من إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك".