ضبط المتهمين باحتجاز شخص لمساومة أسرته على فدية بالدقهلية

كتب: محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط 4 أشخاص بالدقهلية لقيامهم بإستدراج أحد الأشخاص وإحتجازه لمساومة أهليته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، بتلقيه إتصال هاتفى من "شخص مجهول" من رقم هاتف خاص بأحد أقاربه أبلغه خلاله بإحتجاز الأخير وطلب منه دفع مبلغ مالى كفدية نظير إطلاق سراحه.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص وربة منزل وأمكن تحديد مكان إحتجاز المجنى عليه بشقة خاصة بأحد المتهمين بدائرة قسم شرطة جمصة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وتم تحرير المجنى عليه وتبين إصابته بكدمات متفرقة بالوجه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة من خلال إستدراج المجنى عليه وإحتجازه ، وقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وتهديده بالأسلحة البيضاء والإستيلاء منه على الهاتف المحمول وبطاقة الرقم القومى خاصته ، ومساومة المُبلغ على دفع المبلغ المالى لإطلاق سراحه، وتم بإرشادهم ضبط (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه - بطاقة الرقم القومى المستولى عليها – 2 سلاح أبيض"المستخدمين فى إرتكاب الواقعة")، توم إتخاذ الإجراءات القانونية.