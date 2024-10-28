صانعة محتوى بقمة الابداع الإعلامي: الموهبة لا تكفي لصناعة المحتوى الجيد

بيشوى رمزى

قالت صانعة المحتوى أسما رؤوف إن المحتوى الجيد هو المؤثر في الناس، وبالتالي فإن الأولوية القصوى لأي صانع محتوى تتمثل في اختيار المحتوى.

واعتبرت، في جلسة حوارية ضمن فعاليات قمة الابداع الإعلامي التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم الإثنين، أن الموهبة وحدها لا تكفي لصناعة المحتوى، ولكن يجب أن يتعلم صانع المحتوى المهارات التي تعينه على توصيل تلك الإمكانيات للجمهور المستهدف.

وأضافت أن مواقع التواصل الاجتماعي قوة كبيرة جدًا ينبغي استغلالها، والعمل على تدعيم المحتوى الإيجابي والبناء والقوي، إلا أنها قد تكون في اتجاه معاكس حال استغلالها بصورة سلبية.



