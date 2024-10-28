اليوم السابع
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صانعة محتوى بقمة الابداع الإعلامي: الموهبة لا تكفي لصناعة المحتوى الجيد

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 06:12 م
صانعة محتوى بقمة الابداع الإعلامي: الموهبة لا تكفي لصناعة المحتوى الجيد قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي
بيشوى رمزى

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قالت صانعة المحتوى أسما رؤوف إن المحتوى الجيد هو المؤثر في الناس، وبالتالي فإن الأولوية القصوى لأي صانع محتوى تتمثل في اختيار المحتوى.

واعتبرت، في جلسة حوارية ضمن فعاليات قمة الابداع الإعلامي التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم الإثنين، أن الموهبة وحدها لا تكفي لصناعة المحتوى، ولكن يجب أن يتعلم صانع المحتوى المهارات التي تعينه على توصيل تلك الإمكانيات للجمهور المستهدف.

وأضافت أن مواقع التواصل الاجتماعي قوة كبيرة جدًا ينبغي استغلالها، والعمل على تدعيم المحتوى الإيجابي والبناء والقوي، إلا أنها قد تكون في اتجاه معاكس حال استغلالها بصورة سلبية.


 







قمة الابداع الإعلامي

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

الإعلام العربي

صناعة المحتوى العربي




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