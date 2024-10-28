سفير مصر برام الله يبحث مع مسئول فلسطينى المشاركة في المنتدى الحضري العالمي

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بحث السفير إيهاب سليمان سفير مصر في رام الله مع الدكتور سامي حجاوي وزير الحكم المحلي الفلسطيني، الترتيبات الخاصة بمشاركة الوفد الفلسطيني في فعاليات المنتدى الحضري العالمي (WUF12) والذي ستستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر المقبل.



واستعرض السفير المصري التجهيزات المصرية لهذا المنتدى الهام الذي ينظم لأول مرة بمصر، مستعرضا الأعداد الكبيرة للدول والأشخاص الذين سجلوا للمشاركة في فعالياته.



كما تم بحث القضايا التي سيتم طرحها خلال فعاليات المنتدى، في ضوء حرص الجانب الفلسطيني على المشاركة الفعالة للوقوف على الخبرات المتعلقة بالتخطيط الحضري ، خاصة عقب تداعيات العدوان المستمر على قطاع غزة ، وما سببه من دمار غير مسبوق، فضلاً عما سيمثله المنتدى من فرصة المشاركة في القيام بعدد من اللقاءات مع ممثلين عن الدول والجهات والمؤسسات الدولية.



‎ ومن ناحية أخرى ، أكد السفير ايهاب سليمان على أن مصر ستواصل تقديم دعمها للشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة، انطلاقاً من التزامها التاريخي بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين الى حين تحقيق حقهم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وتنفيذ كافة مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.



وبدوره، استعرض وزير الحكم المحلي الفلسطيني حجم التحديات التي تواجه البلديات في قطاع غزة والضفة الغربية ، ودور وزارة الحكم المحلي ومؤسساتها في المساهمة في مواجهة تلك المشكلات المتفاقمة.



وأشاد حجاوي بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين ، موجهاً الشكر لمصر على الجهود الكبيرة المبذولة التي تضطلع بها منذ بدء العدوان على قطاع غزة من خلال تقديم كافة أشكال الدعم في شتى المجالات.