سفير مصر بالجزائر: زيارة الرئيس تبون للقاهرة أكدت العلاقة القوية بين البلدين

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أكد سفير مصر لدى الجزائر، السفير دكتور مختار وريده، أن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى القاهرة أكدت على العلاقات الثنائية القوية والراسخة ذات الطابع الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف السفير مختار وريده، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، أن زيارة الرئيس تبون لمصر هي أول زياره خارجية يقوم بها عقب إعادة انتخابه لولاية جديدة، إذ إن الرئيس الجزائري اختار مصر لتكون أول دولة يتوجه إليها خلال جولاته الخارجية؛ تقديرًا للدور المصري الرائد والمهم على الصعيد العربي والإفريقي والدولي، كما تتواكب هذه الزيارة مع احتفالات الجزائر الشقيقة بالذكرى السبعين لثوره التحرير الوطني الجزائرية التي دعمتها وساندتها مصر بكل غال ونفيس.

وتابع أن تلك الزيارة المهمة والتي تمت في أجواء إيجابية للغاية واتفاق تام في وجهات النظر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد المجيد تبون، جاءت في توقيت بالغ الأهمية بالنظر إلى الأوضاع الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

ونوه السفير مختار وريده بتقدير الجزائر للجهود المصرية الحثيثة من أجل و قف إطلاق النار و إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، بجانب جهود القاهرة الرامية إلى تحقيق الأمن الاستقرار في محيطها العربي والإفريقي.

وتابع أن الرئيسين اتفقا على تعزيز التكامل الاقتصادي والشراكة الاقتصادية القوية بين البلدين، حيث أبدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تقديره لعمل الشركات المصرية في الجزائر وإسهاماتها الإيجابية في جهود التنمية وتحديث البنية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة والذكية في الجزائر.

ولفت إلى أن السفارة المصرية لدى الجزائر قد بدأت على الفور في تنفيذ التكليفات الرئاسية والإعداد لانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية على مستوى رئاسة الوزراء والمرتقبة أوائل عام 2025.

وأشار السفير إلى حرص و ترحيب الجزائر بالشراكة مع مصر في مختلف المجالات لاسيما البنية التحتية ومشروعات التنمية العمرانية والطاقة، مشددًا على العلاقات المصرية الجزائرية المتميزة والضاربة بجذورها في عمق التاريخ والتي تتسم بالأخوة والمحبة.

وسلط الضوء على التنسيق السياسي المتواصل بين الدولتين والحرص على الزيارات المتبادلة، مذكرًا بأن زيارة الرئيس الجزائري إلى القاهرة هي الثانية حيث قام بزيارته الأولي لمصر في يناير عام 2022، علاوة على مشاركته في قمة المناخ بشرم الشيخ، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة الجزائر في نوفمبر 2022 للمشاركة في القمة العربية.

واختتم السفير مختار وريده بالتأكيد على حرص واهتمام القيادة السياسية في مصر والجزائر بدفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب تلبي طموحات الشعبين الشقيقين.