زيلينسكى: نتوقع مزيدا من حزم الدعم الجديدة لأوكرانيا خلال الأسبوع المقبل

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أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أن بلاده تعمل مع الحلفاء الأوروبيين على زيادة التفاعل المتبادل فى المجالات الدفاعية والسياسية والاقتصادية.



وأعرب زيلينسكى عن امتنانه لدول الشمال : فنلندا والسويد والنرويج والدنمارك وآيسلندا، مشيرا إلى أنه يتوقع المزيد من التطورات الدبلوماسية وحزم الدعم الجديدة لأوكرانيا خلال الأسبوع المقبل، وذلك بحسب ما نشر الموقع الرسمى لمكتب الرئيس الأوكرانى.



وأوضح زيلينسكى أن الأولوية الرئيسية تتمثل فى دعم المواقع الأوكرانية داخل المناطق الأكثر تحديا وتعزيز إنتاج الأسلحة المحلية، خاصة الطائرات بدون طيار.



وأضاف : "نحن نعمل بشكل منفصل على مستوى الدول وعلى مستوى أكبر الشركات المصنعة لمعدات الطاقة فى العالم لتعزيز نظام الطاقة لدينا قبل فصل الشتاء".