اليوم السابع
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رئيس جامعة العريش يكرم المجاهدة الحاجة فرحانة ويطلق اسمها على قاعة بالجامعة

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 09:13 م
رئيس جامعة العريش يكرم المجاهدة الحاجة فرحانة ويطلق اسمها على قاعة بالجامعة تكريم المجاهدة فرحانة
العريش - محمد حسين

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كرّم رئيس جامعة العريش، الدكتور حسن الدمرداش، المجاهدة فرحانة حسين سالم في لقاء استضافها فيه لتشارك طلاب الجامعة قصص بطولاتها أثناء حرب أكتوبر المجيدة.

حضر اللقاء نجلها، عبد المنعم إبراهيم حسين، وعدد من الحضور الذين استمعوا بإعجاب إلى تضحياتها ووطنيتها التي جسدت التعاون الوثيق بين المصريين والقوات المسلحة خلال الحرب.

وفي كلمته، عبر رئيس الجامعة عن فخره بدور المجاهدة قائلاً: "باسم جميع منتسبي الجامعة، نقدم شكرنا وتقديرنا للمجاهدة فرحانة حسين على دورها البطولي في خدمة الوطن"، وفي ردها، قالت فرحانة حسين بعبارة بليغة لاقت استحسان الجميع: “لا شكر على واجب وطني".

واختتم اللقاء بتكريم رئيس الجامعة للمجاهدة فرحانة حسين، حيث أهداها درع الجامعة وشهادة تقدير. كما أعلن الدكتور الدمرداش إطلاق اسمها على القاعة الرئيسية لمجلس الجامعة، تقديراً لبطولاتها وتضحياتها العظيمة في سبيل الوطن. وأكد أن تكريم رئيس الجمهورية للمجاهدة هو رسالة تقدير لكل امرأة مصرية ورمز وطني.

الحاجة فرحانة
الحاجة فرحانة

 

تكريم المجاهدة فرحانة
تكريم المجاهدة فرحانة

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 







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