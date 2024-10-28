خسر 70 مقعدا.. الائتلاف الحاكم فى اليابان يحقق أسوأ نتيجة بالانتخابات ويفقد الأغلبية

وكالات

تعرض الائتلاف الحاكم في اليابان لهزيمة ساحقة في الانتخابات العامة التي جرت الأحد، فقد على أثرها أغلبيته البرلمانية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن الحزب الديمقراطي الحر بزعامة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف حزب كوميتو حصل على 209 مقاعد من أصل 465 في مجلس النواب بعد إحصاء جميع المقاعد باستثناء 20.

وكان لديهما 279 مقعداً في السابق أي فقدا 70 مقعداً لتكون هذه أسوأ نتيجة للائتلاف منذ أن خسر السلطة لفترة وجيزة في 2009.

مع اقتراب الانتخابات العامة، يحتاج رئيس الوزراء الياباني الجديد شيجيرو إيشيبا إلى أعضاء الحزب المعزولين لدعم سلطته والاحتفاظ بمنصبه.

وقال إيشيبا الذي بدا متجهماً لتلفزيون طوكيو: "كانت هذه الانتخابات صعبة للغاية بالنسبة لنا".

وخسر كيتشي إيشي زعيم حزب كوميتو الذي تولى منصبه الشهر الماضي في دائرته الانتخابية.

وكان الفائز الأكبر هو الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني المعارض الذي حصل على 143 مقعداً حتى الآن، وهو ما يمثل قفزة حيث كان يشغل 98 مقعداً في السابق.

وعاقب الناخبون ائتلاف حزب رئيس الوزراء بسبب فضيحة تتعلق بالتمويل وارتفاع التضخم.

وقال إيشيبا إنه سينتظر النتائج النهائية، والتي من المرجح أن تظهر اليوم، قبل النظر في التحالفات المحتملة أو صفقات ‭‭‭‭ ‬‬‬‬أخرى لتقاسم السلطة.