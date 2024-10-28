حبس ميكانيكي وعاطل تخصصا فى سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

أمرت النيابة المختصة بالقاهرة، بحبس ميكانيكي وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة 3 دراجات نارية، واعترف المتهمان عقب القبض عليهما، بارتكاب جرائمهما، بأسلوب توصيل الأسلاك.

وذكر المتهمان خلال اعترافاتهما أمام رجال المباحث، أنهما يستغلان خبرة المتهم الأول في أعمال الميكانيكا، لسرقة الدراجات النارية المركونة بالشوارع، وبيعها لعملائهما، وأرشدا عن المسروقات، وتم استدعاء الضحايا، حيث وجهوا لهما اتهاما بالسرقة.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تفيد تورط ميكانيكي "له معلومات جنائية")، وعاطل بسرقة الدراجات النارية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 3 دراجات نارية، بأسلوب توصيل الأسلاك، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.