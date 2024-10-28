اليوم السابع
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جالانت لـ نتنياهو: الحرب تسير وفق "بوصلة عفا عليها الزمن"

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 08:23 ص
جالانت لـ نتنياهو: الحرب تسير وفق "بوصلة عفا عليها الزمن" وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت
وكالات

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أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الإثنين، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه يجب تحديث أهداف الحرب بنظرة شاملة.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فأن جالانت قال لنتنياهو إن الحرب باتت تسير وفق "بوصلة عفا عليها الزمن".

يأتي ذلك فيما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية بأن رسالة جالانت لنتنياهو تم إرسالها لكل الوزراء باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو أبلغ زعماء أحزاب أنه سيقيل جالانت بعد الهجوم على إيران.

والأحد، أكد جالانت أنه يجب تقديم "تنازلات مؤلمة" لضمان استعادة المحتجزين في قطاع غزة.







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اسرائيل

غزة




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