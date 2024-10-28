تفحم سيارة اشتعلت بها النيران أعلى الطريق الأوسطي في البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بسيارة نصف نقل ثلاجة، أعلى الطريق الأوسطي في البدرشين، مساء اليوم الإثنين، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب حريق بسيارة أعلى الطريق الأوسطي في البدرشين، وتوصلت تحريات رجال المباحث الأولية أن سيارة نصف نقل ثلاجة، خاصة بنقل المواد الغذائية، اندلعت بها النيران مما أسفر عن تفحمها دون إصابات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري الاستماع لأقوال سائق السيارة لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

