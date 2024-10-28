اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 12:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة رواد البنوك من كبار السن بالساحل

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 04:43 م
تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة رواد البنوك من كبار السن بالساحل كلابش- أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الساحل، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة رواد البنوك من كبار السن باياهمهم بمساعدتهم على صرف الأموال من ماكينات الصراف الألى.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع الاستيلاء على البطاقات البنكية الخاصة بكبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى بدعوى مساعدتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب (3 وقائع بذات الأسلوب)، وتم بإرشاده ضبط (البطاقات البنكية المستولى عليها - مبلغ مالى من متحصلات إحدى الوقائع – كمية من المواد المخدرة) وأقر بإنفاق باقى المبالغ المالية المستولى عليها.

 

 

 







اخبار الحوادث

سرقة

رواد البنوك

السرقة

عقوبة السرقة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة