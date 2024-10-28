تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة رواد البنوك من كبار السن بالساحل

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الساحل، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة رواد البنوك من كبار السن باياهمهم بمساعدتهم على صرف الأموال من ماكينات الصراف الألى.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع الاستيلاء على البطاقات البنكية الخاصة بكبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى بدعوى مساعدتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب (3 وقائع بذات الأسلوب)، وتم بإرشاده ضبط (البطاقات البنكية المستولى عليها - مبلغ مالى من متحصلات إحدى الوقائع – كمية من المواد المخدرة) وأقر بإنفاق باقى المبالغ المالية المستولى عليها.