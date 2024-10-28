اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 12:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة مجدي شطة بتهمة حيازة مخدرات إلى 27 نوفمبر

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 07:52 م
تأجيل محاكمة مجدي شطة بتهمة حيازة مخدرات إلى 27 نوفمبر مجدى شطة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات "مجدى شطة"، في اتهامه مع شخص آخر بحيازة مخدر "الآيس"، فى منطقة المرج بقصد التعاطى، لجلسة 27 نوفمبر المقبل

وكان تمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة ومعه شخص آخر، بحوزتهما مخدر الآيس بمنطقة المرج، وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج قد تمكنت من القبض على مطرب المهرجانات "مجدى شطة " وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس" وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 







مجدى شطة

اخبار الحوادث

المرج

اخبار عاجلة

امن القاهرة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة