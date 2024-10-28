تأجيل محاكمة مجدي شطة بتهمة حيازة مخدرات إلى 27 نوفمبر

كتب عبد الله محمود

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات "مجدى شطة"، في اتهامه مع شخص آخر بحيازة مخدر "الآيس"، فى منطقة المرج بقصد التعاطى، لجلسة 27 نوفمبر المقبل

وكان تمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة ومعه شخص آخر، بحوزتهما مخدر الآيس بمنطقة المرج، وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج قد تمكنت من القبض على مطرب المهرجانات "مجدى شطة " وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس" وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.