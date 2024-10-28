بايدن يدلى بصوته فى الانتخابات الأمريكية.. و41 مليون يصوتون مبكرًا

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أعلن مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا، اليوم الإثنين، أن أكثر من 41 مليون أمريكي قاموا بالتصويت مبكرًا حتى الساعة 5:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.



وبحسب ما نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، فإنه من بين إجمالي 41 مليونا و989 ألف صوتا مبكرا، تم الإدلاء بـ 21 مليونا و111 ألف صوت حضوريا، وتم إرسال 21 مليونا و338 ألف صوت عبر البريد.



وأوضحت الشبكة أن الناخبين الأمريكيين في العاصمة واشنطن يمكنهم الإدلاء بأصواتهم مبكرا حضوريا في مراكز الاقتراع بداية من اليوم الاثنين، لافتة إلى أن كافة الولايات تقريبا التي تتيح التصويت المبكر حضوريا قامت بفتح أبواب الاقتراع بالفعل.



وتنطلق يوم 5 نوفمبر المقبل الانتخابات الأمريكية على منصب الرئيس ونائبه ومناصب حكام الولايات ومقاعد مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالكونجرس، ويعد المرشحان الرئيسيان في هذه الانتخابات مرشح الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومرشحة الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

وأدلى الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، الإثنين، بصوته في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبعد عملية التصويت، أدلى بايدن بتصريحات مقتضبة من خارج قاعة التصويت في ديلاوير، أكد فيها على ضرورة وقف الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

كما ندد بنشر قوات كورية شمالية في روسيا، وذكر أن هذا الأمر "خطير جدا".



ويستطيع الكثير من الأمريكيين الإدلاء بأصواتهم قبيل يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر.

وانتقد بايدن، تجمع الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في ماديسون سكوير جاردن، حيث كثف هو ومتحدثون آخرون من خطابهم المناهض للهجرة.