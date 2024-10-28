المتحدث الإقليمى باسم الخارجية الأمريكية: حان الوقت لخفض التصعيد بالشرق الأوسط

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أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية صامويل وربيرج، أنه حان الوقت لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، مضيفًا أن بلاده تواصل مساعيها لتحقيق هذا الأمر.

وقال وربيرج في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة موقفها واضح وهو أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، مؤكدًا أن بلاده تسعى منذ شهور لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلا أن واشنطن لا تملك فرض هذه الإرادة على الطرفين.

وأعرب الدبلوماسي الأمريكي عن أمله أن تبذل كل من إسرائيل وحماس وكل الأطراف في المنطقة الجهود اللازمة لإنهاء هذه الحرب.

وبشأن موقف الولايات المتحدة من الضربة الإسرائيلية على إيران، قال وربيرج إن واشنطن ترى أن رد الفعل الإسرائيلي على إيران كان مناسبًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لم تعط أي ضوء أخضر لإسرائيل لضرب إيران.

وأكد وربيرج أن الولايات المتحدة لم تشارك في هذه العملية، معتبرًا أن إسرائيل لديها الإمكانية على اتخاذ قرارات لحماية مواطنيها .