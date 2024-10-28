القوات الروسية تحرر بلدة تسوكورينو في جمهورية دونيتسك الشعبية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة تسوكورينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية إن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية حسنت مواقعها واستهدفت أفراد تشكيلات اللواء الميكانيكي 24، ولواء مشاة البحرية 142، ولواء الهجوم الجوي 5، ولواء الدفاع المحلي 241، في مناطق بلدات ديميتروف وألكساندر كالينوفو وبرافدوفكا وفيشنيفو، بجمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم صد 11 هجمة مضادة".

وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 520 جنديًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر من عيار 152 مم من طراز "مستابي" ومدفعين من طراز "دي-20" ومدفعين من طراز"دي-30" عيار 122 مم. كما تم تدمير منظومة رادار تكتيكية إسرائيلية الصنع من طراز "İeMHR".

وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية عززت مواقعها على خطوط المواجهة الأمامية، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 105 عسكريين وعددًا من المعدات الحربية، في مناطق مسؤوليتها، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور نحو 105 عسكريين، و7سيارات، ومدفع ذاتي الحركة "سيزار" عيار 155 ملم فرنسي الصنع، ومدفع هاوتزر "ام198" عيار 155 ملم أميركي الصنع ، ومحطة حرب إلكترونية مضادة للبطاريات "إي إن/تي بي كيو-37" أميركية الصنع

وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية عززت مواقعها وكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح بلغت نحو 570 عسكريًا.