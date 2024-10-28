القبض على المتهم بالاعتداء على شقيقه وابنته في العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

اعتدى عاطل على شقيقه وابنته بالضرب، ما أسفر عن إصابتهما بجروح في العمرانية، بسبب خلافات بينهما وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل شاب وطفلته إلى المستشفى مصابين بعدة جروح، نتيجة تعرضهما لاعتداء في العمرانية.

بإجراء التحريات تبين للمقدم أيمن سكوري رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، أن شقيق المجني عليه اعتدى عليه وعلى ابنته البالغة من العمر 5 سنوات، بسبب خلاف بينهما.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

