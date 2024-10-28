اليوم السابع
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الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجموعة "حزب الشعب الأوروبى"

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 01:09 م
الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجموعة "حزب الشعب الأوروبى" خلال الاجتماع
كتب ـ محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "مانفريد فيبر"، رئيس مجموعة "حزب الشعب الأوروبي" التي تعد أكبر مجموعة سياسية بالبرلمان الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة.







السيسي

الرئيس السيسي

البرلمان الاوروبي

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