الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجموعة "حزب الشعب الأوروبى"

كتب ـ محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "مانفريد فيبر"، رئيس مجموعة "حزب الشعب الأوروبي" التي تعد أكبر مجموعة سياسية بالبرلمان الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة.