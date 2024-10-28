استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "مانفريد فيبر"، رئيس مجموعة "حزب الشعب الأوروبي" التي تعد أكبر مجموعة سياسية بالبرلمان الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة.
الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجموعة "حزب الشعب الأوروبى"الإثنين، 28 أكتوبر 2024 01:09 م
خلال الاجتماع
كتب ـ محمد الجالى
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