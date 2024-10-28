الرئيسة الجورجية تدعو للتظاهر عقب فوز الحزب الحاكم فى الانتخابات التشريعية

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دعت الرئيسة الجورجية سالومى زورابيشفيلى، المواطنين إلى النزول للشوارع فى جورجيا احتجاجا على ما وصفته "باستخدام الحزب الحاكم أساليب تزوير واسعة النطاق للفوز فى الانتخابات الوطنية" التى أُجريت اللية الماضية.



وذكرت مجلة (بوليتكو) ، فى نسختها الأوروبية، أن جورجيا تعيش حالة من عدم اليقين بعد انتخابات محورية أسفرت عن فوز حزب (الحلم الجورجى) الحاكم الذى يتبنى مواقف معادية بشكل متزايد للغرب.



وفى خطاب ألقته اليوم بجانب قادة المعارضة، قالت زورابيشفيلى : "لا أقبل بهذه الانتخابات، قبولها يعنى قبول روسيا داخل هذا البلد وقبول خضوع جورجيا لروسيا"، على حد وصفها.

وأعربت أحزاب المعارضة عن اعتراضها بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدم حزب الحلم الجورجى بنسبة 53% من الأصوات مقابل 38% للتحالف المعارض.



وأعلنت هذه الأحزاب أن نوابها لن يشغلوا مقاعدهم البرلمانية، معتبرين أن نتائج الانتخابات "مزورة".



جدير بالذكر أن جورجيا شهدت أحداث عنف فى العديد من مراكز الاقتراع الليلة الماضية.