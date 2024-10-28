الخارجية الروسية: نبذل جهودا لمنع انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حرب كبرى

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أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، أن بلاده تبذل جهودا لمنع انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى "حرب كبرى".

وقال بوجدانوف في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الاثنين، "إن روسيا تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون انزلاق المنطقة نحو حرب كبرى لاسيما وقف دائرة الضربات الانتقامية المتبادلة".

وأضاف: أن موسكو تحافظ على اتصالات مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط ، لاسيما إيران وإسرائيل وفلسطين، وتعمل على حثهم على تجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى خروج الوضع عن نطاق السيطرة.