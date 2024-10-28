اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الأمريكية تطالب بإجراء تحقيق بشأن حدوث انتهاكات بالانتخابات الجورجية

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 09:49 ص
الخارجية الأمريكية تطالب بإجراء تحقيق بشأن حدوث انتهاكات بالانتخابات الجورجية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ ش أ

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طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بإجراء تحقيق كامل في جميع التقارير المتعلقة بحدوث انتهاكات في الانتخابات البرلمانية الجورجية.

وأدان بلينكن حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين، المخالفات في الانتخابات في جورجيا، مشيرا إلى وجود تقارير عن حدوث أعمال عنف متفرقة خلال العملية الانتخابية، مضيفا أن المراقبين الدوليين لم يعلنوا أن النتيجة كانت حرة ونزيهة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الجورجية، قد أعلنت أمس الأحد، أن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في البلاد حصل على 54,2% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد فرز 99.3% من الأصوات، فيما رفضت أحزاب المعارضة الاعتراف بالنتائج، وتحدثت عن وقوع "تزوير".

يذكر أن أعمال عنف قد اندلعت في عدة مراكز اقتراع في جورجيا، وسط انتخابات برلمانية مهمة قد تحدد توجه البلاد نحو الاتحاد الأوروبي أو روسيا.







أنتوني بلينكن

الانتخابات البرلمانية الجورجية

جورجيا

حزب الحلم الجورجي

الاتحاد الأوروبي




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