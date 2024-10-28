ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة "ترامى" فى الفلبين لـ 116 شخصا و109 مصابين

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أفادت الوكالة الفلبينبة لمواجهة لكوارث بارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية "ترامي" التي ضربت الجزء الشمالي الشرقي من جزيرة "لوزون" بالبلاد مؤخرا إلى 116 شخصا و109 مصابين.

ونقلت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية، في نسختها الإنجليزية اليوم الاثنين، عن المتحدث باسم الدفاع المدني إدجار بوساداس قوله "إنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى خلال الأيام المقبلة بينما يحاول رجال الإنقاذ في الوقت الحالي الوصول للأماكن المعزولة بسبب مياه الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن العاصفة".

وقد أعلنت 160 مدينة وبلدة حالة الكوارث للحصول على أموال إضافية ومساعدات لمواجهة آثار العاصفة المعروفة محليا باسم "كريستين" والتي تسببت حتى الآن في تشريد نحو مليون شخص بينما لا يزال 39 آخرون في عداد المفقودين وجار البحث عنهم من قبل فرق الإغاثة والإنقاذ.

وقد تعهد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن في وقت سابق بتقديم المساعدات اللازمة لسكان مقاطعة "كامارينس سور" الواقعة في منطقة "بيكول" الأكثر تضررا من العاصفة.

وأكد ماركوس الابن - في منشورات له على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي - أنه سيتم مواصلة تقديم الدعم اللازم للمتضررين سواء عبر الجو أو البر أو البحر.

وتضرب نحو 20 عاصفة وإعصارا كبيرا الفلبين أو المياه المحيطة بها كل عام، مما يتسبب في تدمير المنازل والبنية التحتية ومقتل العشرات من المواطنين.