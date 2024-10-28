اليوم السابع
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إعلام إسرائيلي: صافرات إنذار تدوي في شتولا وشوميراه وافن مناحم بالجليل الغربي

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 06:02 م
إعلام إسرائيلي: صافرات إنذار تدوي في شتولا وشوميراه وافن مناحم بالجليل الغربي قصف
كتب محمد شرقاوى

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أعلن وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ صفارات الإنذار دوت في شتولا وشوميراه وافن مناحم بالجليل الغربي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية.


وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.


من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".
 







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