اليوم السابع
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إسرائيل تمنع تطعيم أبناء غزة ضد شلل الأطفال وتفرض عراقيل على الحملة

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 07:44 م
إسرائيل تمنع تطعيم أبناء غزة ضد شلل الأطفال وتفرض عراقيل على الحملة تطعيم - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول إجهاض حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بكل السبل، ويمنع وصول فرق الحملة إلى شمال غزة، ويضع العراقيل أمام تنفيذها في المدينة.

وأفادت في بيان صدر عنها اليوم الإثنين، بإن الحملة معرضة للفشل، وهذا يعني استمرار وجود وباء شلل الأطفال الذي لن يهدد غزة فقط، وإنما يهدد كافة المنطقة المحيطة.

وقالت صحة غزة، إنها "تعمل وفق ما هو متاح، وتدرس وجود بدائل لتجاوز العقبات التي يضعها الاحتلال في طريق استمرار ونجاح الحملة."







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