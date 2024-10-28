أوكرانيا: تسجيل 144 اشتباكًا مع الجيش الروسي وإسقاط 66 طائرة

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، تسجيل 144 اشتباكًا قتاليًا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة.



وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية اليوم /الاثنين/ - أن قطاعي كوراخوف وبوكروفسك لا يزالان الأكثر سخونة في المواجهات مع روسيا حتى الآن.



وأضافت أن الجيش الروسي نفذ أمس هجومًا صاروخيًا واحدًا على الأراضي الأوكرانية باستخدام صاروخ واحد، بالإضافة إلى 91 غارة جوية ونشر 184 قنبلة جوية موجهة، بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 4410 هجمات قصف.



وفي المقابل، نفذت القوات الجوية الأوكرانية وقوات الصواريخ ووحدات المدفعية 11 ضربة على مناطق تمركز أفراد وأسلحة الروس، مما أدى إلى تدمير مركز قيادة ونظام مدفعية واحد.



وعلى صعيد آخر، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها تمكنت من إسقاط 66 طائرة بدون طيار روسية في مناطق (سومي، وخاركوف، وتشرنيجوف، وبولتافا، وكييف، وزيتومير، وريفني، وخميلنيتسكي، وتيرنوبل، وميكولايف، ودنيبروبيتروفسك، وكيروفوهراد وتشيركاسي)، وتم إسقاط معظم الطائرات بدون طيار في مناطق كييف وتشيركاسي وخميلنيتسكي.



وأوضحت أنه وفقًا للبيان، اختفت 24 طائرة روسية بدون طيار أخرى من الرادارات، بينما ضربت عدة طائرات بدون طيار البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.



وكانت تقارير أوكرانية قد ذكرت، في وقت من اليوم، أن القوات الروسية أطلقت 100 طائرة بدون طيار هجومية من نوع شاهد وطائرات بدون طيار مجهولة الهوية من مناطق كورسك وأوريل وبريمورسكو-أختارسك الروسية.



وشاركت القوات الجوية وقوات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية ومجموعات النيران المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية في صد الهجوم.