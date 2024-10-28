اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أمين عام الناتو: نشر قوات كورية شمالية بكورسك "تصعيدا كبيرا" للصراع فى أوكرانيا

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 04:23 م
أمين عام الناتو: نشر قوات كورية شمالية بكورسك "تصعيدا كبيرا" للصراع فى أوكرانيا الناتو
أ ش أ

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روته إن نشر قوات كورية شمالية في منطقة كورسك الروسية يشكل "تصعيدا كبيرا في تورط بيونج يانج المستمر في الحرب"، كما يمثل انتهاك آخر لقرارات مجلس الأمن الدولي وتوسيع خطير لنطاق الحرب.

وأوضح روته عقب الإحاطة التي قدمها أمام (مجلس شمال الأطلسي)، أن وفد من كوريا الجنوبية، التي تعد شريكا وثيقا للحلف، قدم إحاطة لمجلس شمال الأطلسي وشركائه الآخرين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأستراليا واليابان ونيوزيلاندا، بشأن "تورط كوريا الشمالية المتزايد" في الحرب الروسية- الأوكرانية، وذلك بحسب ما جاء على الموقع الرسمي لحلف الناتو اليوم الاثنين.

وضم الوفد ممثلين رفيعي المستوى من وكالة الاستخبارات الوطنية ووزارة الدفاع في كوريا الجنوبية.







مارك روته

الناتو

روسيا

اوكرانيا




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